Prefeitura prepara cemitérios públicos para o Dia dos Finados

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está intensificando os trabalhos de limpeza e reparos nos cemitérios públicos para receber os visitantes no Dia dos Finados, próxima quinta-feira, 2 de novembro – a pouco mais de duas semanas. São 60 trabalhadores envolvidos diariamente nesse mutirão para a realização de serviços como capina e pintura de meio-fio. Já na sexta-feira (20), a prefeita Adriane Lopes acompanhou a equipe de engenharia da Sisep até o Cemitério Santo Amaro para verificar sobre os reparos necessários no local, mesmo porque, com o forte temporal e ventos de 75km/h que atingiram a cidade na quinta-feira (19), um trecho de 520 metros do muro foi derrubado.

“Tivemos uma chuva forte em Campo Grande, trouxe vários prejuízos para a cidade. Aqui no cemitério Santo Amaro, o muro caiu, mas nós estamos aqui avaliando para trazer uma resposta rápida, recuperando todos os danos causados pelo vento e pela chuva”, disse a prefeita, que também exigiu dsa equipes a celeridade dessas manutenções nos três cemitérios públicos da Capital para que as famílias possam visitar no Dia dos Finados. “Muitas famílias virão até o cemitério para visitá-los e a gente precisa estar com a casa organizada”.

O secretário-adjunto da Sisep, Eneas Netto, afirmou que o trabalho de manutenção é contínuo e que hoje há uma condicionante de chuvas previstas para os próximos dias. Por isso, a pasta irá estudar formas para restaurar o trecho deteriorado o mais rápido possível. “Estamos próximos ao Dia dos Finados. O meu conselho, até pela questão das chuvas, seria fazer um fechamento provisório utilizando um material adequado para poder inibir a entrada. E em paralelo a isso, ir estartando com as equipes na busca de novos materiais. Vamos buscar outras secretarias parceiras, para fazer a reposição, aumentar a equipe e realizar a readequação desse muro na sua totalidade”.

O adjunto destacou ainda que a Sisep designou uma força-tarefa para poder deixar tudo organizado. “Vamos deixar tudo nos devidos conformes para poder receber as famílias com o mínimo de dignidade. Aqui no Cemitério Santo Amaro, já recuperamos e reativamos a segunda capela que estava inativada. São duas capelas, e quando nós chegamos aqui uma estava fechada e sem condições de uso, agora após toda a manutenção, ambas já estão prontas para serem utilizadas”.

Segundo Marcelo Fonseca, diretor de Cemitérios Públicos, a expectativa é de que mais de 30 mil pessoas passem pelos três cemitérios administrados pelo município: Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião (também conhecido como cemitério do Cruzeiro). “Para quem quiser antecipar a visita aos túmulos onde estão sepultados entes queridos, o horário é das 7h às 17h e aqueles que não souberem o lote onde está enterrado o parente, pode pedir ajuda aos funcionários da administração dos cemitérios para localizar o túmulo”, explica.

Fonseca destaca ainda que esse trabalho está sendo feito somente nas áreas dentro dos cemitérios de uso geral, e que a partir do próximo dia 23 até após o Dia de Finados, não estará autorizada a realização de obras, medida adotada para agilizar os preparativos para a data destinada a homenagear os mortos. A limpeza e manutenção dos jazigos deve ser feita pelos familiares dos que estão sepultados nos cemitérios públicos.

O trabalho de limpeza e manutenção dos três cemitérios vem sendo realizado desde setembro, mas a partir desta semana será feito o mutirão visando preparar esses espaços para receber os visitantes. A Sisep também está fazendo a reforma ou reparos na parte administrativa e nas capelas. No Santo Amaro, parte do muro que caiu também está sendo reconstruída.

