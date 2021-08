Prefeito Paleari pede a Ministro Duplicação da BR-267. O prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari (DEM), entregou mas mãos do Ministro de Infraestrutura Tarcísio Freitas, requerimento pedindo investimentos com recursos da UNIÃO para a realização de estudos de sinalização e readequação de acessos, nas convêngencias da BR-267 com a BR-163.

Paleari aproveitou a participação no evento de entrega da Obra de Ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande. para realizar o pedido na tarde desta Segunda-Feira (09).

Assim, explicou o motivo do pedido. “No sentido de alinharmos o crescimento e desenvolvimento local com a malha rodoviária, solicitamos a implação dos estudos e medidas de sinalização de maneira que a cidade e todos seus insumos, transitem em ambos os lados da BR, que não está acontecendo no cenário atual, acarretando aos municípes, principalmente de um bairro do município denominado Navegantes, diversos problemas relacionados a BR e seu acesso, como dificuldade de trafegabilidade, intenso indice de acidentes na travessia sem sinalização, dificil escoamento de matérias e insumos, deixando o Bairro em desvantagem econômica na ligação com a cidade e na rota de comércio”, justificou.

viabilidade técnica

Outra solicitação também foi articilada pelo prefeito Paleari. “Ainda no sentido de alavancar o desenvolvimento do entorno e municípios próximos, solicitamos também, elaboração de estudos de viabilidade técnica para a duplicação do trecho da BR 267, que liga Nova Alvoradado Sul sentido Bataguassu, pois encontra-se no corredor rodoviário Bioceânico, elo de prioridades do Governo Federal para a iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), interligando os litorais do Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico no Cone Sul da América do Sul.”

Ministro Tarcísio de Freitas destacou que está em pauta a Duplicação da BR 267 e a mesma demanda foi solicitada pelo prefeito de Rio Brilhante Lucas Foroni e Marcos Calderan Prefeito de Maracajú.

Participaram do evento diversas autoridades, Deputado Federal Beto Pereira, Senadora Soraya Thronicke , Senador Nelson Trad Filho , Ministra de Agricultura Tereza Cristina , Prefeito de Dourados Alan Guedes Prefeito de Rio Brilhante Lucas Foroni e Paulo Corrêa.

