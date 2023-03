Prazo do Censo previdenciário da ALEMS termina nesta segunda

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro ( PP), a fim de organizar o Censo previdenciário da Casa de leis organizou o trabalho que termina hoje (20), e tem a missão de atualizar os dados.

“Com a base de dados atualizada é possível ter um regime eficiente e o aprimoramento da gestão previdenciária. O objetivo também é fazer a prova de vida, ou seja, a comprovação de que ainda está vivo e pode continuar recebendo seu benefício”, destacou o presidente Gerson Claro.

Quem não atualizar os dados terá seus benefícios bloqueados conforme avisado pelo RH da instituição.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.