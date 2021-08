Parceria com iniciativa privada é decisiva para MS vencer a pandemia, diz Corrêa

A sólida parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada, por meio da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), sem dúvida, é decisiva para Mato Grosso do Sul vencer a pandemia de Covid-19, conforme pontuou, nesta quarta-feira (4), em Corumbá, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB).

O presidente da Assembleia Legislativa participou da inauguração de um drive-thru, montado pelo setor empresarial, para testagem em massa da população da Cidade Branca e também da vizinha, Ladário. Na ocasião, também foram doados diversos insumos e um ultrafreezer para conservação das vacinas, como parte das ações do Movimento Unidos Pela Vacina, que reúne cerca de 40 empresas para suporte, compra e doação direta de materiais às secretarias municipais de Saúde.

Para Corrêa, o trabalho demonstra o dinamismo da iniciativa privada em conjunto com o poder público. “É muito bom estar aqui e comemorar uma ação inédita, um mutirão para combatermos o coronavírus. E, hoje, estamos comemorando esse primeiro lugar em vacinação e esperamos ter, em outubro, a imunização em rebanho. Esses testes que a FIEMS está trazendo, vejo como uma ação inteligente para combater a pandemia. Quero parabenizar a iniciativa privada e a Indústria”.

Além do apoio do setor empresarial, Corrêa destaca o incondicional empenho dos profissionais de Saúde, a exemplar logística aplicada no Estado e o trabalho desenvolvido pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, por determinação do governador Reinaldo Azambuja, para termos ultrapassado, nesta semana, a marca de 80% do público vacinável com a primeira dose da vacina, e 45% com as duas doses ou dose única.

Presidente da Fiems, o empresário Sérgio Longen afirma que “somente a vacina é o instrumento necessário para sairmos dessa crise, mas até que ela esteja no braço de toda a população, nós vamos contribuir com todos os meios necessários para o controle da pandemia”.

“O Movimento Unidos Pela Vacina começou há quatro meses, com um objetivo muito claro de dar suporte para a campanha de vacinação nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com o apoio do governo do Estado, destacando o trabalho do secretário de Estado de Saúde Geraldo Rezende e todos os secretários municipais de saúde de Mato Grosso do Sul”, completou.

