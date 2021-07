O Estado inicia entrevistas com presidenciáveis. Isso porque, o jornal O Estado MS começa neste domingo (25) uma série de entrevistas com presidenciáveis nas eleições de 2022.

Já amanhã, o primeiro a falar sobre metas e pretensões, caso seja candidato a presidente da República, é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Como a campanha inicia daqui a pouco, pode se dizer que é um “pulo”. Isso porque já existem os prazos de desincompatibilização, filiação partidária, mudança de partido e planejamento antecipado.

Por isso, alguns já aparentam plena pré-campanha com divulgação de vídeos dialogando sobre problemas e soluções para o país. Até ano que vem temas como: a gestão na pandemia e pós-pandemia, geração de emprego, economia e desigualdade social serão pontuais e cobrados pela população.

Além disso, as eleições devem contar com polarização entre direta e esquerda.

Ou situação e oposição. De um lado o presidente Jair Bolsonaro. Já do outro, o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

A primeira entrevista é com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite

Eduardo Leite aposta na voz da terceira via.

Mas, o presidenciável ainda precisa passar pelas prévias do PSDB.

Isso porque há fortes nomes que disputa com ele, a possibilidade de ser pré-candidato pelo partido.

E ele destaca o motivo de ser um dos nomes na disputa. “Recebi um chamado por parte de colegas de partido, principalmente pelo destaque que o nosso governo vem obtendo, e estou colocando o meu nome à disposição para ajudar a construir uma alternativa para o Brasil.”

Assim, na série de entrevistas, o leitor vai conhecer um pouco mais sobre as ideias do senador Alvaro Dias (Podemos-PR), que concorreu à Presidência em 2018 e recebeu 859.463 votos.

Aliás, para ele, é fundamental a construção de novos projetos políticos que excluam as opções Bolsonaro e Lula.

Por isso, seu nome é uma opção. “A polarização há de ser desmontada porque existe vida inteligência entre a extrema-direita e extrema-esquerda”, disse Alvaro Dias.

Na mesma linha, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que também participa de prévias do PSDB e já dialoga com líderes dos estados para ser escolhido como pré-candidato, disse ao jornal O Estado que as eleições 2022 “não serão a de Lula, nem de Bolsonaro”.

Ele é o terceiro entrevistado da série e expôs ideias do futuro plano de governo caso venha a concorrer. “Temos excepcionais candidatos e nada melhor do que prévias com bons candidatos disputando. Isso melhora e engrandece o PSDB.

Quem vencer vai disputar o polo democrático. Se for o vencedor da disputa podem estar certo que vamos trabalhar para o Brasil ter uma alternativa que não será Lula e nem Bolsonaro. Valorizar a democracia e o debate aqui em MS é o primeiro passo para mudar o país.”

De Mato Grosso do Sul, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, e a senadora Simone Tebet, do MDB, também estão cotados a concorrer ao cargo de presidente e devem ter confirmações dos partidos entre agosto e setembro.

(por Andrea Cruz)

