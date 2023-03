Ministra Cida Gonçalves debate feminicídio na Assembleia

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, vem ao Mato Grosso do Sul, estará na Assembleia dia 30 de março às 14h para participar da audiência pública com o tema: “Violência contra a mulher e feminicídio em MS e o combate a misoginia”. Ele solicitou em requerimento o uso do plenário Julio Maia na data. Além de participar da audiência a ministra deverá cumprir dois dias de agendas. A informação foi divulgada pelo deputado Pedro Kemp (PT), durante a sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (21).

“A audiência contará com a presença da ministra Aparecida Gonçalves e solicitamos toda a infraestrutura necessária para a atividade.” Ele disse ainda que a ministra chega dia 30 de março participa da audiência e no dia 31 deve também cumprir agenda institucional em MS. Quando assumiu a ministra destaco que sua gestão será sempre voltada para todas e que o ministério vai “trabalhar arduamente na reconstrução de um país com a cara e o jeito das mulheres.”

Cida Gonçalves também afirmou que as ações do Ministério das Mulheres serão baseadas na transversalidade entre as Pastas e destacou o fortalecimento e a recuperação do Ligue 180, serviço de utilidade pública para o enfrentamento da violência contra a mulher. Essa será a segunda visita de representantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Mato Grosso do Sul.

Ministra dos Povos Originários

No último sábado (18), a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara cumpriu agenda em Rio Brilhante, onde visitou ocupação indígena em uma fazenda e posteriormente se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PSDB), secretários e bancada federal para dialogar sobre soluções para problemas fundiários em MS.

