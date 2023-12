Luta pela Vida foi a principaldefesa do vereador Dr. Victor Rocha em 2023

O médico da Casa Rosa provou que é possível oferecer Saúde Pública de Qualidade e com Resultado

O vereador e médico do Projeto Casa Rosa, Dr. Victor Rocha (PP) encerra as atividades parlamentares de 2023 tendo como principal defesa a luta pela Vida. Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o parlamentar cobrou ações eficientes da gestão municipal para garantir o acesso à assistência médica para a população Campo-grandense.

“Nosso trabalho em 2023 foi marcado pela defesa da vida. Mostrando e cobrando a gestão municipal que é possível oferecer assistência médica de qualidade para a nossa gente. Ao longo do ano recebi ligações e mensagens de pais e mães, chefes de família pedindo socorro para terem o direito constitucional garantido: acesso a saúde pública que o Sistema Único (SUS) tem a prerrogativa de oferecer à população. Porém, infelizmente não vimos isso. Durante nossa caminhada pelos bairros da Capital, constatamos o descaso com a Saúde Pública de Campo Grande. Tudo isso por falta de planejamento e gestão”, pontuou Dr. Victor Rocha.

Desde janeiro de 2023, Dr. Victor Rocha tem fiscalizado a gestão da Saúde Pública em Campo Grande. Esteve à frente de negociações entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e os hospitais credenciados que atendem pelo SUS na Capital. A falta de repasse de recursos ou a renovação de contrato foram motivos que deixaram a população à mercê sem a falta de serviços na Santa Casa, no São Julião e no Hospital Alfredo Abrão.

“Campo Grande não tem hospital municipal, ficamos só na promessa. Até agora nem o projeto arquitetônico foi apresentado na Câmara Municipal. Por isso, temos que fortalecer a rede contratualizada que atende a população quando mais precisam. É no momento da doença e da dor que queremos ser acolhidos e atendidos. Portanto, como deixar os hospitais padecerem pela falta de contrato ou de repasse financeiro, muitas vezes garantido por emendas parlamentares ou financiamento federal e estadual? Ao longo de 2023, tivemos o risco de ter os serviços suspensos no Hospital do Câncer, na Santa Casa e no Hospital São Julião. Fizemos audiências públicas, chamamos as diretorias dos hospitais, cobramos respostas do executivo municipal e os serviços foram garantidos”, explicou Dr. Victor Rocha.

Foram realizadas audiências públicas, reuniões e eventos para mostrar a necessidade de uma gestão eficiente para regularizar a situação da Saúde Pública na Capital, conforme segue abaixo:

– Audiência Pública de Prestação de Contas da Sesau, realizada em 27/02/23;

– Audiência Pública: o Hospital do Câncer não pode parar, realizada em 06/03/23;

– Audiência Pública sobre a Saúde que queremos para Campo Grande, realizada em 05/04/23;

– Reunião entre a Comissão de Saúde da Câmara e o Conselho Municipal de Saúde, realizada em 11/04/23;

– Audiência Pública de Prestação de Contas da Sesau, realizada em 29/05/23;

– Reunião com a Diretoria do Hospital São Julião sobre repasse financeiro, realizada em 29/06/23;

– Reunião do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 29/06/23;

– Reunião com o secretário de Governo de MS, Pedro Caravina, realizada em 06/07/23;

– Reunião realizada com o Conselho Local de Saúde da região do Tarumã, realizada em 12/07/23;

– Dr. Victor Rocha juntamente com a presidente da Santa Casa, Dra. Alir Terra participam de entrevista sobre a situação do hospital por falta de pagamentos não realizados pela gestão municipal, realizada em 13/07/23;

– Reunião no Conselho Municipal de Saúde, realizada em 26/07/23;

– Reunião sobre o serviço de Saúde Mental, realizada em 01/08/23;

– Dr. Victor Rocha defende o pagamento integral da Insalubridade para os trabalhadores da Saúde, realizado em 08/08/23;

– Dr. Victor Rocha realiza palestra sobre financiamento público no SUS durante reunião do Conselho Municipal, realizada em 11 e 12/08/23;

– Live sobre o Pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, realizada em 05/09/23;

– Audiência Pública sobre a construção do Hospital Municipal, realizada em 18/09/23;

– Reunião entre a Comissão de Saúde da Câmara, Sesau e Sindicato da Enfermagem sobre o Piso Nacional, realizado em 13/09/23;

– Audiência Pública para prestação de contas da Sesau, realizada em 29/09/23;

– Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre o Sistema de Regulação de Vagas no SUS, realizada em 14/11/23;

– Reunião com a diretoria da Santa Casa, juntamente com o prefeito Interino, Carlão, realizada em 27/11/23;

– Fiscalização da situação das ambulâncias do SAMU, realizada em 05/12/23.

Em abril deste ano, Dr. Victor Rocha convocou a população e todos os entes envolvidos na prestação de assistência médica para discutir a Saúde que queremos para Campo Grande. Ao final do encontro foi elaborado um documento elencando doze sugestões que trariam melhorias a curto, médio e longo prazo para a população.

“Documentamos as ações. Pedimos providências simples. Porém, nada foi feito. Até hoje, se formos a uma unidade de saúde da Capital estão faltando medicamentos básicos. E quem padecem são as pessoas menos favorecidas que ficam sem acesso aos remédios, tendo que mexer na renda familiar para poder comprar remédios que são garantidos por lei a nossa gente”.

O descaso na Saúde Pública é evidente em Campo Grande. Faltam medicamentos, unidades de saúde e equipamentos sem a devida manutenção, deixando a população à mercê da própria sorte. “Estivemos em várias unidades de saúde, em que os profissionais e os pacientes que precisam de atendimento, são proibidos de caminhar em uma das alas, pois o teto está caindo. A sala do dentista tem mofo em toda a parede. Recebi reclamação até da falta de luvas para proteção dos nossos servidores. Por falar em dentistas, quantas reclamações de cancelamento de consultas, por falta de manutenção dos compressores. No começo do ano, era a ausência das autoclaves que prejudicava o atendimento à Saúde Bucal”, relata indignado.

O presidente da Comissão de Saúde encaminhou ofício para a Sesau pedindo explicações sobre as filas de espera na Capital, e o documento assinado pelo próprio secretário traz números alarmantes que trazem esperas para alguns procedimentos que são de mais de 70 anos, conforme noticiado pela imprensa. “Pessoas estão morrendo na fila de espera. Até quando o caos na saúde vai imperar em Campo Grande? Sou autor da Lei do Programa Saúde para Todos, instrumento legal para que a gestão da Capital possa realizar mutirões para zerar as filas de espera. Prova que os mutirões são eficientes, que o governo do Estado tem realizado ao longo das gestões vários mutirões”, enfatizou.

Outra denúncia feita pelo vereador Dr. Victor Rocha é a redução no número de ambulâncias do SAMU em Campo Grande. “Fomos até o SAMU e apenas cinco ambulâncias faziam o atendimento naquele dia. Isso mesmo, apenas cinco ambulâncias para uma Capital com quase 1 milhão de habitantes. No mínimo precisaríamos de 14 unidades, mas falta de manutenção e o atraso na realização da licitação tem deixado o cidadão esperando no mínimo 40 minutos para serem resgatados. As equipes de resgate estão prontas, mas faltam as ambulâncias para que possam trabalhar”, finalizou.

Como idealizador e médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha tem comprovado que quando se tem boa vontade e gestão eficiente é possível oferecer Saúde Pública de Qualidade e com Resultado. Em pouco mais de dois anos de implantação, o projeto de luta contra o câncer tem produzido resultados positivos. Até 08 de dezembro foram realizados 7.150 atendimentos (entre primeira consulta e retornos). Foram realizadas 1172 mamografias, 2412 ultrassonografias, 1116 biópsias e 41 cirurgias de mamas (para a retirada de nódulos benignos). Sendo diagnosticados mais de 140 casos de câncer de mama que foram encaminhados para o devido tratamento.

“O projeto Casa Rosa zerou as filas de espera por consulta em mastologia e de biópsias de mama do Sistema Único de Saúde (SUS). Com o intuito de oferecer consulta integrada e resolutiva na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, na Casa Rosa, a paciente faz a consulta com mastologista e realiza seus exames todos no mesmo local, entrando apenas uma única vez na fila de regulação da Sesau/SUS. Portanto, é possível sim oferecer o que há de melhor na saúde para a nossa gente, basta ter boa vontade e gestão pública eficiente”, explicou o parlamentar.

Nesta sexta-feira (15), a Casa Rosa realiza seu último dia de atendimento no ambulatório de mastologia da Maternidade Cândido Mariano. Retomando as atividades em janeiro de 2024 em novo endereço, que em breve será divulgado a toda a população. "Os serviços oferecidos pela Casa Rosa serão ampliados. Vamos seguir firmes com a nossa missão: Salvar Vidas", finalizou Dr. Victor Rocha, o médico da Casa Rosa.