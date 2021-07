Lula tem 46% dos votos no 1º turno, contra 25% de Bolsonaro, diz Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46% das intenções de voto para a eleição presidencial de 2022 contra 25% do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira. O petista aparece à frente do mandatário tanto na pesquisa estimulada, quando são ditos os nomes dos candidatos aos entrevistados, quanto na espontânea. Neste último caso, Lula tem 26% dos votos, enquanto Bolsonaro, 19%. Em um cenário em que os dois se enfrentam no segundo turno, o petista aparece com 58% dos votos, contra 31% do presidente.

O levantamento sugere que, pelo menos por enquanto, os candidatos que se apresentam como centristas não conquistaram o apoio dos eleitores. Na pesquisa espontânea, apenas o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi mencionado pelos entrevistados, com 2% das intenções de voto. A porcentagem de pessoas que afirmaram que votariam em outro nome é de 2%.

Já na pesquisa em que os nomes dos candidatos são expostos aos entrevistados, Ciro cresce nas inteções de voto, mas a corrida pela chamada terceira via continua embolada. Nesse cenário, o pedetista fica em terceiro lugar, com 8%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 5%, e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), 4%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, Doria e Mandetta estão empatados tecnicamente.

Além disso, 10% dos entrevistados disseram que pretendem votar em branco, nulo, ou em nenhum dos candidatos apresentados no questionário do Datafolha, e 2% afirmaram não saber em que vão votar. O Datafolha ouviu 2.074 eleitores, de forma presencial, entre o dia 7 e 8 deste mês.

Em outro cenário pesquisado, em que o candidato tucano é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, este aparece com 3% das intenções de voto, e Lula com 46%, Bolsonaro 25%, Ciro Gomes 9% e Mandetta com 5%. Votariam em branco ou nulo 10%. Não souberam responder 2% dos entrevistados.

Na primeira pesquisa Datafolha divulgada em maio deste ano, Lula já aparecia à frente de Bolsonaro, com 41% das intenções de voto contra 23% do presidente. O ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro tinha 7% — desta vez, ele não aparece na pesquisa —; Ciro Gomes (PDT), 6%; Luciano Huck (sem partido) aparecia com 4%; e João Doria (PSDB), 3%.

Texto: Jornal Extra