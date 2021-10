Lula declara importância do agro, mas defende reforma agrária e indígenas de MS

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o agronegócio é importante para o Brasil, ao mesmo tempo que defendeu a reforma agrária e os indígenas de Mato Grosso do Sul. Em entrevista concedida ontem (14) à Rádio Grande FM de Dourados, Lula citou que o Estado recebeu grandes investimentos em seu governo e que os avanços do governo retrocederam de maneira imensurável.

Lula afirmou durante a entrevista ao vivo com transmissão nas redes sociais que Mato Grosso do Sul é forte no agronegócio e que os produtores vivem um momento bom por conta da alta do dólar. Porém, fez questão de lembrar os produtores do agronegócio sobre o apoio recebido na época de seu governo.

“É importante chamar atenção de vocês de que no nosso governo o agronegócio foi tratado com muito carinho. Eu quero lembrar da medida provisória 432 de 2008, que se estabeleceu a negociação de uma dívida de quase R$ 85 bilhões. Naquele ano evitamos que o agro quebrasse, abrimos financiamentos com juros de 3% ao ano inclusive com muitas máquinas para que a produção aumentasse no campo. É importante lembrar, que se as pessoas não gostam do PT é por outra razão, talvez porque eu seja corintiano, nordestino ou qualquer outra coisa. E as pessoas têm o direito de não gostar, mas a única coisa que exijo é que as pessoas digam a verdade dos motivos de não gostar.”

Defensor da reforma agrária, Lula destacou que o Mato Grosso do Sul precisa voltar ao programa e, ao mesmo tempo, valorizar e melhorar a vida dos indígenas, principalmente de Dourados, onde há uma das maiores reservas do país.

“Sou defensor de que o Brasil ainda carece de reforma agrária. E isso está na Constituição. Você não precisa invadir nenhuma terra produtiva para que haja reforma agrária. Eu sou da opinião de que os índios devem ser tratados dignamente e decentemente porque eles eram donos deste país antes dos portugueses chegarem aqui. E não maltratar os índios, como estão sendo, e como vivem os mais de 18 mil indígenas em Dourados”, disse o ex-presidente.

Lula frisou que nunca foi contra o agronegócio. “Você nunca viu em meu discurso que sou contra o agronegócio, meu discurso é de que se deve ter existência do agronegócio porque o Brasil precisa e pela manutenção da pequena e média propriedade que são responsáveis pela produção de 70% ou mais dos alimentos que chegam à nossa mesa.”

Para Lula, é urgentes programas e decisões do Executivo para que haja soluções para o desemprego, alta da inflação e fome. “Hoje em Dourados tem gente passando fome, em Campo Grande tem mais gente passando fome do que qualquer outro momento, embora o Brasil seja o terceiro produtor de alimentos do mundo.”

O petista destacou também que, em seu governo, Mato Grosso do Sul ampliou investimentos em diversos setores e que o maior legado do PT e da sua gestão foi a aprovação popular de 87%, por conta dos programas de inclusão social do Brasil. “Se a gente pegar o Mato Grosso do Sul, nunca antes na história do Brasil foram feitos tantos investimentos como no meu governo. Seja no campo da educação, no campo da saúde com investimentos no Hospital Universitário, com o Mais Médicos e na geração de empregos. Isso porque eu estabeleci como regra ao criar o PAC de que era preciso que os prefeitos recebessem recursos e que os estados recebessem recursos para que não ficasse apenas o governo federal fazendo obras.”

(Texto: Andrea Cruz)

