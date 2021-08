Lira espera que Poderes acatem resultado do voto impresso

Lira defendeu a decisão e afirmou que o mais correto é que a PEC seja analisada pelos deputados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta segunda-feira (9) que a discussão sobre o voto impresso cabe ao plenário da Casa, e não ao Judiciário ou ao Executivo, e disse esperar que a decisão dos deputados seja acatada com tranquilidade e respeitada pelos Poderes.

Lira concedeu entrevista à rádio CBN na manhã desta segunda e foi questionado sobre as perspectivas para a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso, que deve acontecer nesta semana no plenário.

O presidente da Câmara anunciou na sexta-feira (6) que levaria ao plenário da Casa o texto derrotado em uma comissão especial criada para analisar o mérito da proposta. Nesta segunda, ele defendeu a decisão e afirmou que o mais correto é que a PEC seja analisada pelos deputados.

Veículo era ocupado por três pessoas que foram socorridas e encaminhadas para o Pronto Socorro

Um motorista perdeu o controle e capotou o veículo que conduzia, saindo fora da pista na noite deste domingo (8), no trecho da MS-419. O carro era ocupado por três pessoas que tiveram apenas ferimentos leves. A guarnição da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local e já encontrou as vítimas fora do automóvel.

O motorista do veículo sofreu um corte no joelho esquerdo e reclamava de dores no tórax e no braço direito. Ele foi devidamente imobilizado na prancha rígida com colar cervical e estabilizador de cabeça antes de ser levado para o pronto socorro.