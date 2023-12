Lei: Escolas devem mudar sinais sonoros para evitar incômodos a alunos autistas

Os estabelecimentos de ensino estaduais estão obrigados a substituir as sirenes eletrônicas de alta intensidade por sinais sonoros adequados, de forma que não causem incômodos sensoriais aos estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. É o que determina a Lei 6.155 de 2023 , de autoria do deputado Neno Razuk (PL).

A nova norma foi sancionada pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) e publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (12). As escolas estaduais terão o prazo de 180 dias para se adequarem à lei. Segundo o parlamentar, a troca por sinais musicais é um avanço na inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“O sinal similar ao som de uma sirene pode gerar grande perturbação aos alunos que possuem hipersensibilidade auditiva. Já o sinal musical cumpre a função de indicar as horas de entrada, saída e os intervalos das aulas, e torna a escola mais agradável para todos os alunos”, disse Neno.

Com informações da Agência ALEMS.

