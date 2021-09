João Doria registra pré-candidatura

João Doria, governador de São Paulo, formalizou sua inscrição como pré-candidato às eleições presidenciais de 2022 e disputará as prévias de seu partido, o PSDB. O ato ocorreu em Brasília, na manhã desta segunda-feira (20). Na carta entregue à ocasião, ele destacou a vida política e criticou o que considerou “tempos de retrocesso institucional, democrático, econômico, ambiental, social, político e moral”, mencionando o governo atual e os de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nossas instituições têm sido atacadas, mas dão provas de independência e coragem ao defenderem o que temos de mais sagrado: respeito à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, com eleições livres, diretas e com voto eletrônico”, destacou Doria.

O governador declarou que se for escolhido pelo partido, vai apontar uma mulher para concorrer a vice-presidente. “Ainda não tem nome”, se adiantou. Doria também destinou trecho da carta para criticar a gestão petista. “Infelizmente, os anos que se seguiram com os governos de Lula e Dilma representaram a captura do Estado pelo maior esquema de corrupção do qual se tem notícia na história do país. Fazer políticas públicas para os mais pobres não dá direito, a quem quer que seja, de roubar o dinheiro público. Os fins não justificam os meios”, completou.

Doria estava acompanhado de pessoas que fazem parte da liderança do partido. O governador paulista deverá ter como concorrente nesta disputa interna, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que é estimado como o candidato com maior apoio orgânico dentro do PSDB.