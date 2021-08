Bolsonaro receberá “Medalha Águia da Fronteira” do DOF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e mais 60 personalidades, entre civis e militares, serão homenageados pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) com a “Medalha Águia da Fronteira”. A lista com o nome dos prestigiados consta no DOE (Diário Oficial do Estado) desta quarta-feira (18).

A homenagem é concedida para pessoas que prestaram serviços em favor da segurança na fronteira de Mato Grosso do Sul. De acordo com o decreto, alguns dos homenageados são o Secretário Nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Paim e o Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamante dos Santos.

“É um reconhecimento a todos os atores que contribuem, decisivamente, para segurança pública na fronteira, auxilia o estado a aperfeiçoar suas políticas públicas de enfrentamento ao crime e doam seus talentos pessoais à causa pública”, comentou o diretor do DOF, Coronel QOPM Wagner Ferreira da Silva.