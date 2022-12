Iran Coelho renuncia à presidência do TCE-MS

O conselheiro Iran Coelho das Neves renunciou ontem (12), ao cargo de presidente do TCE (Tribunal de Contas do Estado). Ele estava afastado da função pelo Superior Tribunal de Justiça na Operação Terceirização de Ouro. Cabe destacar, que ele cumpriu ontem, a determinação do ministro Francisco Falcão de utilizar a tornozeleira eletrônica para monitoramento.

Em documento enviado ao presidente interino da corte, conselheiro Jerson Domingos, o conselheiro destacou ainda que não tem a intenção de concorrer a nova reeleição na eleição prevista para acontecer nesta sexta-feira (16).

Cabe destacar, que ainda ontem (12), o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul comunicou em nota oficial a informação de que suspendeu o pagamento e os serviços de apoio técnico às atividades de tratamento das informações, referentes a empresa Dataeasy Consultoria e Informática Ltda.

A decisão foi anunciada pelo presidente interino da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, tendo em vista as notícias veiculadas na imprensa em virtude da operação da Polícia Federal que apontou indícios de irregularidades no contrato, em vigência até 24/01/2023, sem possibilidade de prorrogação.

