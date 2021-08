Haddad é investigado por improbidade em SP

O Ministério Público de São Paulo abriu investigação contra suposta improbidade administrativa cometida pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e outras seis pessoas durante o mandato do petista.

Em abril, a Justiça Federal apresentou inquérito civil a partir de delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, com a Lava-Jato. Ao ser identificado irregularidades que teriam ocorrido em São Paulo, as ações foram encaminhadas para o MP estadual na última semana.

Neste inquérito, o promotor de Justiça Silvio Antonio Marques, ressaltou um pedido de urgência no atendimento das solicitações do procedimento pelo fato das prescrições acontecerem no final deste ano.