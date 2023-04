Governo sanciona lei que torna Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro

Foi sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin uma lei que confere a Ayrton Senna o título de patrono do esporte brasileiro, ao lado de nomes como Tiradentes, Aleijadinho, Machado de Assis, Santos Dumont, Oscar Niemeyer e Paulo Freire, que são também patronos nacionais reconhecidos por suas contribuições em suas respectivas áreas de atuação.

Em 2019, o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) protocolou a proposta que somente foi aprovada pelo Senado em março deste ano. A lei foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira.

O que é um patrono nacional

Por definição, o título destina-se a alguém que defende uma causa, um ponto de vista. Pode ser um escritor, cientista ou artista escolhido pela academia para ser o tutor de suas cadeiras. Ou ainda um criador, padroeiro, protetor ou representante de uma ideia ou até mesmo da sua classe.

A escolha dos patronos no Brasil muitas vezes é feita por senso comum e popular. Mas para se tornar oficial, o título deve ser aprovado em lei pelo Congresso.

A lei que estabelece critérios para a outorga do título de patrono ou patrona (Lei 12.458, de 2011) considera que a honraria deve ser destinada como uma forma de homenagem a pessoas que se destacam ou representam determinadas categorias como unidades militares, classes profissionais, ramos do conhecimento ou artes, academias e instituições, movimentos sociais e eventos culturais, científicos ou de interesse nacional, segundo a definição da Agência do Senado Nacional.

Ídolo nacional

Ayrton Senna, um nome histórico na Fórmula 1, faleceu em 1994 em decorrência de um acidente fatal durante o GP de San Marino em Ímola, na Itália. Seu velório em São Paulo foi acompanhado por mais de 200 mil pessoas.

Na época, o governo brasileiro decretou três dias de luto oficial e concedeu ao piloto honras de chefe de Estado. Nascido em São Paulo em março de 1960, Senna iniciou sua carreira no automobilismo na década de 1970 no kart. Ele estreou na Fórmula 1 em 1984 e conquistou o título mundial em três ocasiões: em 1988, 1990 e 1991.

