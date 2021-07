Governo lança campanha que incentiva turismo regional

O setor de Turismo foi um dos mais afetados pela pandemia

Com o tema “Meu Estado, Meu Destino”, o Governo Estadual lançou nesta quinta-feira (22) campanha para promover o turismo regional e incentivar a população a conhecer as belezas naturais do território sul-mato-grossense.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul adiantou durante a live de lançamento que na próxima semana serão veiculadas campanhas e spots produzidos nas principais rotas turísticas. O conteúdo, que faz parte da campanha, será transmitido em todos os meios de comunicação.

Os vídeos promocionais com imagens de destinos como cachoeiras, grutas, cânions e outras rotas ricas em biodiversidade traz o conceito “MS tem tudo o que você quer, e muito mais que você imagina”.

Se orgulhar do Estado

Durante o lançamento da campanha, o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, comentou que um dos legados da pandemia será a valorização do Estado. “Isso é fazer política pública, promovendo e estimulando um setor impactado pela pandemia com um pacote de incentivos ao microempresário e ao trabalhador e, agora. com essa campanha, que é surpreendente e capta o sentimento de pertencimento, valorizando o Estado e motivando o sul-mato-grossense a conhecer nossas belezas, sair com a família”, destacou.

O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, frisou durante a apresentação da campanha que a fundação vem trabalhando no plano de retomada econômica.

“Reformulamos o nosso plano para essa retomada, tivemos o lançamento do programa de governo de apoio e incentivo ao segmento, e nos sentimos muito seguros em apresentar a campanha com foco no público de Mato Grosso do Sul. Nos preparamos para isso, fomos o segundo estado a receber o certificado Safe Travels (viagens seguras) e o selo responsável, comentou.

O diretor-presidente também destacou que o turismo dos sul-mato-grossenses aos destinos regionais ainda é baixo e explicou que as peças promocionais tem o intuito de motivar esse público, mexendo com o emocional.