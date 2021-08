Governador autoriza R$ 2 MI para trânsito da Capital. A verba é para contribuir com a mobilidade urbana e com o planejamento do setor em Campo Grande. O gestor estadual, Reinaldo Azambuja, repassou os milhões à Prefeitura da Capital, que vai investir o recurso em projetos de readequação e fiscalização do trânsito.

O ato aconteceu nesta quarta-feira (4), quando o governador Reinaldo Azambuja recebeu o prefeito Marquinhos Trad na Governadoria para formalizar dois convênios entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Assim, enquanto um é para a readequação viária da rotatória das avenidas Três Barras e José Nogueira Vieira, com a Rua Marquês de Lavradio. O outro reforça as ações de fiscalização do trânsito da cidade. Ambos os convênios foram apresentados pela Capital e aprovados pelo Governo do Estado.

Governador

“Serão feitas intervenções em benefício da população. Uma vez eu peguei congestionamento de 50 minutos nessa rotatória da Avenida Três Barras e foi terrível. Agora imagina o sofrimento do trabalhador que passa por ali todos os dias”, falou o governador.

Já sobre os recursos para aumento da fiscalização, garantiu: “Não é indústria da multa. É para fortalecer ações de combate à combinação de álcool e direção, para evitar acidentes e mortes”, destacou Reinaldo Azambuja. “Estamos desenvolvendo ações de infraestrutura urbana, engenharia de tráfego e acessibilidade para melhorar o ir e vir das pessoas”, completou.

Capital

Para o prefeito Marquinhos Trad, esta nova parceria é para a segurança de motoristas e pedestres. “Campo Grande se aproxima de 560 mil veículos automotores. O índice de traumas é muito grande. As ruas de nossa cidade nunca foram planejadas administrativamente para dar segurança aos condutores. Por isso, estamos oportunizando, pela primeira vez, uma reforma de planejamento urbano com técnicos e engenheiros de trânsito, dando a firme resposta de que Campo Grande nos próximos 10 anos terá um trânsito ordenado”, ressaltou.

trânsito

As atividades de fiscalização de trânsito serão fortalecidas pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, pois, com o recurso, terão uma van, duas caminhonetes e oito motocicletas, além de equipamentos de segurança como capacetes, luvas, cotoveleiras, caneleiras e botas cano alto. Além disso, a verba permite adquirir materiais permanentes, como etilômetros, aparelhos de medição; materiais de sinalização visual, como cones, cavaletes; e materiais para apoio à campanhas informativas e educativas com distribuição gratuita.

