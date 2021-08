Ex-vereadores e secretários são condenados a 120 anos de prisão

Sentença proferida nesta sexta-feira (6) pelo juiz Luiz Alberto de Moura Filho condenou a mais de 120 anos de prisão nove réus, entre ex-vereadores e ex-secretários municipais implicados em um dos processos judiciais resultantes da Operação Uragano, deflagrada pela Polícia Federal em 1º de setembro de 2010 contra suposto esquema de corrupção no poder público municipal de Dourados. Todos negaram as acusações e podem recorrer da decisão em liberdade.

Eles foram denunciados pelo MPE-MS (Ministério Público Estadual) por corrupção ativa e passiva, peculato, associação criminosa e falsidade ideológica no âmbito do processo que tramita sob o número 0010139-49.2010.8.12.0002 na 1ª Vara Criminal da comarca.

Na decisão judicial, são mencionadas supostas negociatas e pagamentos de propina em contratações com o poder público municipal, à época com Ari Artuzi no comando da prefeitura.

Fundamentalmente, pesou contra os acusados a delação premiada do ex-secretário municipal de Governo Eleandro Passaia, além das gravações audiovisuais que ele fez. Para respaldá-las, o juiz citou julgados do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Dos condenados, apenas a ex-secretária municipal Tatiane Cristina da Silva Moreno teve regime inicial semiaberto estabelecido para início da pena, definida em um ano e oito meses de reclusão, e seis anos e sete meses de detenção, além de 303 dias-multa. Ela foi acusada de fraudar licitações e receber propina de empresa.

Veja também: Campo Grande vai receber parque de tecnologia na Esplanada Ferroviária

Campo Grande vai receber parque de tecnologia na Esplanada Ferroviária

A Prefeitura está intensificando os estudos que visam definir os aspectos arquitetônicos e financeiros para implantação da Estação Digital

Campo Grande vai receber um parque de tecnologia, a “Estação Digital” que deve ser instalada na Esplanada Ferroviária. O projeto é da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) que estuda a implantação do partir de sugestões de diversos órgãos públicos.

A Prefeitura está intensificando os estudos que visam definir os aspectos arquitetônicos e financeiros para implantação da Estação Digital, projeto que faz parte do Reviva Campo Grande, programa que vai contribuir para a recuperação econômica do Município, gerando emprego e renda;

Em janeiro deste ano foi criado um grupo especial de trabalho para subsidiar o estudo e a estruturação do projeto e as demais ações previstas no Termo de Referência para implantação do Parque Tecnológico e de Inovação, em especial com a finalidade de estruturar e elaborar a governança que será empregada no referido Parque, e em junho membros da Prefeitura também foram a Recife visitar o Porto Digital, referência para o projeto de Campo Grande.