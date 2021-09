Ex-prefeito de Maracaju tem prisão decretada por desvio de R$ 23 mi

Maracaju Maurílio Azambuja e o o ex-secretário de Fazenda Lenilso Carvalho Antunes tiveram prisão decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul acusados de desvio de R$ 23 milhões dos cofres públicos do município. Ontem (22), uma operação conjunta da Polícia Civil cumpria mandados e houve a informação de que o ex-prefeito estava foragido. As ações policiais desta fase das investigações miram servidores públicos que atuaram no alto escalão do Executivo municipal no exercício de 2019/2020, bem como empresários e empresas com envolvimento no esquema.

Foram presos por meio de mandados de prisão temporária na operação intitulada “Dark Money”: o ex-secretário Lenilso Carvalho Antunes, candidato a prefeito em 2020, Daiana Cristina Kuhn, Iasmin Cristaldo Cardoso, Pedro Everson Amaral Pinto, Fernando Martineri Sartori e Moises Freitas Victor. Os policiais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão, existe um mandado de prisão em aberto, e promoveram bloqueio de bens, entre outras medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Conta de fachada Equipes do Dracco (Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de MS), com suporte técnico do LAB-LD (Laboratório de LAvagem de Dinheiro), constataram que foi criada uma conta bancária de fachada, diferente da oficial e não declarada aos órgãos de controle interno e externo do município, por onde foram pro movidos mais de 150 repasses de verbas públicas em menos de um ano.

A partir de negócios jurídicos dissimulados, integrantes do alto escalão da prefeitura emitiram mais de 600 lâminas de cheques, que totalizaram mais de R$ 23 milhões às empresas, sem qualquer lastro jurídico para amparar os pagamentos. Muitas das empresas beneficiárias dos valores não mantinham relação jurídica com a prefeitura (licitação, contrato ou meio legal que amparasse a transação financeira). Além disso, não havia emissão de notas fiscais e os valores não eram submetidos a empenho de despesas, operações legais que devem ser observadas pelos entes públicos.

(Texto de Andrea Cruz)

Confira essa e outras notícias aqui, em nossa versão digital