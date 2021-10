Ex-estagiária de ministro do STF é alvo de busca e apreensão da PF

Ex-estagiária do ministro do STF Ricardo Lewandowski, Tatiana Bressan, tratada como informante pelo blogueiro Allan dos Santos, virou alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quinta-feira (7).

Os policiais estão na casa de Tatiane desde às 14h00, e ela está na Superintendência da Polícia Federal prestando depoimento.

Mensagens obtidas pela CPI da Pandemia mostram que Tatiana se colocou à disposição do blogueiro Allan dos Santos para vazar informações do STF. Ela era estagiária no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski

Partiu de Santos o estímulo, segundo as mensagens, para que ela atuasse como “informante” dele sobre assuntos que tramitam na corte e no gabinete do ministro.

Em suas redes sociais, Allan dos Santos disse que Tatiana era sua “fonte” e disse que o exercício jornalístico havia sido violado pelo vazamento de seu nome.

Perfil da ex-estagiária