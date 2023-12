Equipe do BID vistoria obras do “Reviva Campo Grande” na Capital

O contrato do programa Reviva Campo Grande criado na gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad ( PSD), termina em dezembro deste ano e na última terça-feira (30), a administração recebeu uma equipe do banco Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para avaliar as obras e atividades executadas no Programa Reviva Campo Grande até o momento.

A abertura da visita foi acompanhada pelo secretário municipal de Governo e Relações Institucional, João Rocha, recém empossado no cargo, e pela coordenadora do Programa, Catiana Sabadin. Durante dois dias, será apresentado o avanço físico e financeiro das ações, além da atualização de processos.

A primeira etapa do Reviva Campo Grande compreendeu a requalificação da Rua 14 de Julho, entregue à população em novembro de 2019. Já a segunda etapa, envolve a requalificação da área central, entregue no final do ano passado; a Vila dos Idosos, que segue com as obras em andamento; a revitalização do Corredor de Transporte da Rua Rui Barbosa, também finalizada em 2022; o Cadastro de drenagem, com licitação em andamento; o Plano Local da Região Urbana do Centro, concluído; habitação no centro com a construção do Condomínio Belas Artes, e o projeto de Cidade Inteligente na área central, em processo de licitação.

Reviva

O Programa Reviva Campo Grande é um conjunto de ações que visa promover a requalificação urbana na área Central de Campo Grande, incentivando a ocupação dos terrenos e edificações mediante a melhoria da infraestrutura e dos espaços públicos; da eficiência do sistema de transporte coletivo e acessibilidade; e fortalecendo a capacidade de planejamento e mobilidade urbana do município.

Em 2018, o Reviva começou uma verdadeira transformação na área central, derivada do empréstimo de US$56 milhões do BID, destinado à melhoria da infraestrutura e espaços públicos que incluíram instalação de linhas subterrâneas de energia e melhoria dos serviços de comunicação, mobiliário urbano e paisagismo, entre outras áreas.

Catiana Sabadin considera o Banco como um divisor de águas em relação à execução de projetos públicos de infraestrutura urbana. “Trabalhamos projetos mais complexos, integrados, especialmente na área central, recuperamos e requalificamos uma área muito grande com novos conceitos de planejamento, pensando a cidade em uma escala humana, com atenção especial à acessibilidade. Instituímos o conceito de rua calma na 14 de Julho, garantimos confortabilidade ao cidadão, que agora tem mais prazer em passear e fazer comprar no centro da cidade. Acreditamos que Campo Grande tem um dos centros urbanos mais acessíveis do País”.

