Em NY, Bolsonaro tem encontro com presidente conservador da Polônia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) terá um encontro em Nova York, nos Estados Unidos, com Andrzej Sebastian Duda, presidente ultraconservador da Polônia, na próxima terça- feira (22).

A reunião foi confirmada na 1ª versão da programação da visita da comitiva brasileira por ocasião da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Os compromissos foram divulgados oficialmente à imprensa.

Andrzej Duda foi um dos líderes estrangeiros com quem Bolsonaro se encontrou no Fórum Econômico Mundial de 2019, em Davos. À época, o presidente brasileiro só reuniu-se com presidentes de ideologias políticas de extrema-direita.

O aliado conservador foi reeleito na Polônia em 2020. Recebeu, na ocasião, os cumprimentos e a comemoração do presidente brasileiro e de apoiadores, como é o caso do deputado e filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

(Com informações Poder360)