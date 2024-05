[Texto: Laureano Secundo, Jornal O Estado de MS]

Caso não consiga unificar à direita na disputa eleitoral de Mato Grosso do Sul, o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá ficar de fora da campanha, especialmente nos dois maiores colégios eleitorais do Estado. No caso de Campo Grande, Bolsonaro ainda poderá esperar pelo segundo turno, mas em Dourados se não houver a possibilidade de aliança entre o PL e o PP, a saída para a principal liderança da direita brasileira, será permanecer em situação de neutralidade quanto a disputa majoritária e apenas gravar mensagens apoiando as candidaturas proporcionais.

Tanto em Campo Grande quanto em Durados, o presidente articula com a senadora Tereza Cristina (PP) uma aliança que levaria o PL a indicar um nome para ser vice de Adriane Lopes e Alan Guedes, mas enfrenta forte resistência de integrantes do PL nas duas cidades que de sejam o lançamento de candidaturas próprias.

Na Capital, além do ex-deputado Rafael Tavares, o deputado estadual João Henrique Catan não abrem mão de ser candidatos e, em Dourados, agora o deputado federal Rodolfo Nogueira quer lançar sua esposa Gianni Nogueira à prefeitura.

O ex-presidente deve esperar até o último prazo das convenções para se manifestar, esperando que até lá os dirigentes do PL e do PP entrem num acordo, mas assessores mais próximos já não estão tão otimistas. Bolsonaro, que tem conversado com a senadora Tereza Cristina e não quer desaponta-la, pois ela é a principal defensora de que ele obrigue o PL a abrir mão da candidatura própria. Trata-se de uma situação parecida com a que o presidente Lula enfrentou em sua recente visita a Campo Grande, quando evitou falar

em sucessão, pois o partido está dividido entre apoiar a candidatura da deputada Camila Jara ou abrir mão da cabeça de chapa e indicar o vice de Rose Modesto União Brasil. Lula evitou até tirar fotos com a parlamentar.

Crise

O deputado federal Rodolfo Nogueira, que é presidente municipal do PL de Dourados, descartou através da divulgação de uma nota que seu partido esteja próximo de uma aliança com o PP, do prefeito de Dourados, Alan Guedes, que disputa a reeleição neste ano. Nogueira afirmou que o partido de Jair Bolsonaro caminha “a passos largos” para ter candidatura própria, tendo como principal postulante Gianni Nogueira.

Esta declaração está frustrando tanto a senadora Tereza Cristina quanto o prefeito Alan Guedes que gostariam de ver consolidado o apoio do PL e de Jair Bolsonaro ao projeto de reeleição do atual prefeito de Dourados, inclusive com a indicação de Gianni Nogueira como candidata a vice. Com a nota, Rodolfo Nogueira tenta mostrar que está no controle

da situação e ainda reforça que conta com o aval de Bolsonaro e do presidente nacional, Valdemar Costa Neto.

Gianni é esposa de Rodolfo e presidente do PL-Mulher douradense. Ela esteve com Bolsonaro durante a manifestação de apoio ao ex-presidente no Rio de Janeiro, em 21 de abril. A presidente do PL Mulher de Dourados terá dois dias para aproveitar e colar seu nome ao de Jair Bolsonaro, e assim afastar de vez a possibilidade de apoio dele à reeleição de Alan Guedes, que vem sendo costurado pela senadora Tereza Cristina (PP).

Festa do agro

Em sua visita a Mato Grosso do Sul, Jair Bolsonaro, desembarca em Ponta Porã, no dia 14 de maio, por volta das 10 horas, seguindo para Dourados, onde participa de uma motociata, marcada para as 14h30, no Parque do Lago, na Avenida Marcelino Pires. A motociata e carreata seguirão até o Parque de Exposições, onde o ex-presidente participa da Expoagro. A previsão é de que o ex-presidente fique em Mato Grosso do Sul até o dia 15.

Exatamente pelo fato de que a visita terá como ponto alto a sua participação em uma das principais feiras do agronegócio, a presença da ex-ministra Tereza Cristina está confirmada e pode acabar por excluir manifestações políticas. Por enquanto, o ex-presidente não tem se manifestado sobre a possibilidade de dar declarações sobre o posicionamento dele ou do partido em relação às articulações regionais.

Lançamento de candidaturas

A possibilidade de lançamento de candidaturas no Estado, principalmente nos dois maiores colégios eleitorais do Estado, Campo Grande e Dourados, começa a ficar distante, podendo, sim, ficar ainda mais evidente que o PL nas duas cidades quer candidatura própria. O grupo que comanda o PL em Campo Grande, que esperava a visitade Bolsonaro na Capital para o lançamento da candidatura de Rafael Tavares. A prefeita Adriane Lopes, espera contar com o apoio do ex-presidente, mas por enquanto Bolsonaro sequer passará por Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram