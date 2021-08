Destaque na CPI da COVID, Simone Tebet é a quarta entrevista da série ‘presidenciáveis’

A quarta entrevista da série do jornal O Estado com os presidenciáveis às eleições em 2022 é a com a senadora de Mato Grosso do Sul Simone Tebet, do MDB. A parlamentar ganhou destaque nacional por conta da performance da CPI da COVID e líderes da sigla já indicam o seu nome como alternativa para construção de uma alternativa saudável perante as polarizações já em andamento.

Simone Tebet foi indicada pelo presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), e tem sido um nome expressivo diante do desinteresse do ex-presidente Michel Temer em concorrer.

A senadora tem buscado um discurso ponderado ao falar sobre candidatura, mas crê na essencialidade da construção de um novo nome para administrar o país. “Meu nome tem sido citado por algumas lideranças. Não há nada definido. Tenho dito que prefiro ser candidata à reeleição para o Senado, mas estou à disposição do meu partido. Poder representar a mulher sul-mato- -grossense como senadora da República e demonstrar que o nosso Estado tem lideranças políticas sérias e competentes me deixa muito orgulhosa.”

A exemplo de outros possíveis presidenciáveis, a senadora diz que o processo para 2022 ainda está em fase inicial e o momento é de diálogos, principalmente por conta da pandemia, que mudou bruscamente todos os setores do Brasil.

Equilibrada, Tebet acredita que a volta de nomes como o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e até mesmo a reeleição do presidente Jair Bolsonaro são prejudiciais ao país. Defensora da democracia e fiel ao partido, a senadora afirma que vai auxiliar na construção de um novo momento político para dar dignidade aos brasileiros e aos sul-mato-grossenses.

Desistência

Dois possíveis presidenciáveis, José Luiz Datena e o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, informaram, por meio de suas assessorias, que não participarão da série de entrevistas por questões pessoais.

(Andrea Cruz)