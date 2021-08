Deputados Federais colocaram ideologias e oposição a Bolsonaro acima da vontade popular, diz Contar

Presidindo a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (11), o Deputado Estadual Capitão Contar, durante seu tempo para explicações pessoais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul registrou sua indignação pela reprovação na Câmara Federal da PEC 135/2019 (Proposta de Emenda Constitucional), que determinava a adoção do voto impresso eletrônico democrático com contagem pública de votos no Brasil.

“Quero registrar que ontem, durante a sessão plenária da Câmara Federal, como cidadão e eleitor, eu me senti envergonhado e desrespeitado, pois, vimos a vontade política e ideológica sobrepujar a vontade popular. Que democracia é essa, onde bancadas e partidos orientam e colocam os seus posicionamentos ideológicos em detrimento da vontade democrática, onde a oposição política ao presidente Bolsonaro se misturou com a responsabilidade parlamentar em defender a transparência no processo eleitoral”, pontuou.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC135/2019), ganhou repercussão nacional desde que o Presidente da República Jair Bolsonaro começou a defendê-la publicamente, dizendo que caso fosse aprovada pela Câmara Federal e pelo Senado, seria utilizada nas eleições de 2022. A matéria passou então a gerar polêmica, inflamada pelo Ministro do TSE, Luís Roberto Barroso, que se reuniu com os líderes parlamentares para pedir que os mesmos votassem contra ao projeto, evidenciando uma clara interferência entre poderes.

Após a reunião com o ministro, os líderes de bancada partidários mudaram seus posicionamentos e os integrantes da Comissão Especial criada na Câmara que defendiam a PEC. Com as alterações, a matéria foi votada e rejeitada pela comissão, mas foi novamente pautada pelo Deputado Arthur Lira para ir para votação em Plenário.

Para manifestar sua vontade, milhares de brasileiros foram às ruas no dia primeiro de agosto, no país. As manifestações contaram com participação maciça de brasileiros que independentemente do partido ou ideologia política demonstraram seu apoio à aprovação da PEC. Mesmo assim, a maioria dos Deputados Federais decidiram não ouvir o clamor popular e derrubaram a PEC em plenário na noite desta terça-feira (10) de agosto.

“Eu tenho certeza que, se o povo brasileiro pudesse registrar seu voto nesta matéria no lugar dos deputados federais, a grande maioria dos brasileiros, assim como vimos nas ruas e ouvimos também em todo o país, apoiaram em peso o voto impresso auditável, independente de apoiarem ou não o presidente Bolsonaro, é lamentável a posição de muitos dos nossos Deputados Federais”, encerrou Contar.

