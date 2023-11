Deputados aprovam três matérias

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) apreciaram e aprovaram por unanimidade, durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (2), três matérias. De autoria do deputado Junior Mochi (MDB), foi aprovado, em segunda discussão, o Projeto de Lei 192/2023, que declara a Utilidade Pública da Associação Hikmat Shrine Pantanal – MS Club, com sede em Campo Grande-MS.

O deputado Junior Mochi agradeceu os votos favoráveis. “Eu agradeço os votos favoráveis, pois essa instituição presta relevantes serviços na área de saúde, fornecendo cadeira de rodas, e outras necessidades para suprimir questões ortopédicas às pessoas carentes. A utilidade pública permite a realização de convênios”, destacou o autor da matéria.

Aprovado em primeira discussão o Projeto de Lei 112/2023, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira de Exposição Japorã Agrishow – Festa da Agricultura Familiar, realizada no Município de Japorã-MS. A matéria volta para nova análise em plenário, em segunda discussão.

Aprovado em discussão única o Projeto de Resolução 14/2023, do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), que concede Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a Hardy Waldschmidt, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).

Leia mais: ALEMS volta às sessões ordinárias e reuniões após recesso parlamentar