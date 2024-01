Coordenador do Movimento “EndireitaMS” registra B.O. por expulsão em evento

Após ser reconhecido participando do evento, “O Brasil se une em Defesa da Democracia”, organizado por sindicatos, organizações não governamentais, movimentos sociais e partidos de esquerda na Capital, o ativista de direita e coordenador do Movimento “EnDireitaMS”, Danilo Azambuja foi expulso e alegou ter sido agredido, por participantes no evento. O incidente, acabou na Delegacia de Polícia com o registro de um Boletim de Ocorrência.

A confusão começou quando Danilo foi reconhecido por um ativista de esquerda, participando, tirando fotos e filmando o evento que aconteceu na sede do Sinttel (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações). O episódio foi gravado por ele em vídeo, quando dá para ouvir uma voz masculina ao fundo, que questiona sua presença dizendo: “E aí, você vai ser candidato a vereador também”? Danilo, por sua vez responde que sim! Então, a voz masculina, pergunta: “Qual o seu partido”? E tem como resposta, PL (Partido Liberal). E, então novamente ouve-se a voz masculina dizer: “Então, acho que o senhor não é bem-vindo aqui não!”, retruca.

Danilo, acaba sendo expulso pelos participantes aos gritos de “golpista”. Em outro vídeo, já na calçada em frente do sindicato, ele aparece sendo seguido por diversos manifestantes aos gritos. “Esses são os caras que falam que defendem a democracia!”, diz Danilo.

Após sair de lá, Danilo Azambuja foi para Depac – Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde registrou um B.O (Boletim de Ocorrência). De acordo com Danilo ele foi expulso do evento, que era aberto ao público, e sofreu tentativas de agressão por parte dos ativistas de esquerda.

“Fala pessoal! Danilo aqui, estou em frente a Depac- Centro, em Campo Grande, onde vou registrar um Boletim de Ocorrência contra, infelizmente, a agressão que eu sofri no ato pela Democracia, organizado pelo PT, pela esquerda e pelos sindicatos aqui em Campo Grande. O ato era para falar sobre o 8 de janeiro, eu estava presente e quando eles perceberam, que eu estava fazendo alguns vídeos, algumas fotos, começaram a proferir alguns xingamentos, a me ameaçar e até mesmo, tentar tirar meu celular e me fizeram sair do evento, a força. Infelizmente, isso acontece, eles viram que sou coordenador do Movimento EndireitaMS, talvez porque eu seja Chefe de gabinete parlamentar do deputado Rafael Tavares (PRTB), bom. É complicado, mas a esquerda age assim. Isso não vai ficar barato não. Tenho as imagens gravadas, vou fazer um Boletim de Ocorrência.”

Danilo diz ainda, “E, se é um ato pela Democracia, porque eles não deixam a oposição fazer parte? É Assim, que a esquerda atua”? Completa.

Por Daniela Lacerda.

