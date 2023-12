Coluna “Conectado”

Eleições 2024

Se nas eleições de 2022 a grande preocupação eram as fake news nas redes sociais, o que preocupa o Tribunal Superior Eleitoral em relação ao pleito municipal do ano que vem é o risco de fraude com o uso de inteligência artificial.

O assunto tem sido discutido internamente e pode provocar resoluções, estabelecendo penalidades para quem usar essas ferramentas indevidamente.

Pelos prazos da Justiça Eleitoral, resoluções valendo para as eleições de 2024 têm de ser publicadas até março, mas a ministra Cármen Lúcia, que assume a presidência antes do pleito, está se antecipando e pretende apresentar

propostas aos colegas.

Dois grupos muito pequenos definiram a eleição presidencial de 2022. E tudo indica que isso vai se repetir na próxima eleição. Vai ser muito apertado. De novo.

Substituição

Com a confirmação de Dino no STF, Lula tem nas mãos a tarefa de substituí-lo na Justiça. Segundo auxiliares, ele ainda não tem um nome, mas prefere uma “solução caseira”, com os mais cotados sendo a ministra do Orçamento, Simone Tebet (MDB), o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o secretário-executivo do ministério, Ricardo Cappelli.

O problema é que nenhum dos três tem, ao mesmo tempo, as características que Lula deseja: bom trânsito político, no Congresso e no PT, e conhecimento de segurança pública. A decisão deve ser tomada neste ano.

Zero?

A prefeitura de São Paulo vai implementar o esquema de tarifa zero nos ônibus da Capital aos domingos. A medida passa a valer em 1.175 linhas, a partir do próximo dia 17.

A gratuidade será estendida para os dias de Natal, Ano-Novo e aniversário da cidade, em 25 de janeiro. A ideia é entender os efeitos da liberação das catracas no município, que tem uma tarifa de R$ 4,40.

A Câmara Municipal deu aval para o programa e aprovou, em primeira votação, a liberação de R$ 500 milhões para sua adoção, ou seja, retirados dos impostos da população que continua pagando a conta por serviço ruim e agora

eleitoreiro. O que vocês acham?

Argentina

Nem dolarização, nem fim do BC. Uma das primeiras medidas de Javier Milei como presidente da Argentina foi revogar um decreto baixado por Mauricio Macri, em 2018, proibindo a contratação de parentes no serviço público.

Em seguida, nomeou a própria irmã, Karina Milei, como secretária-geral do governo e primeira-dama.

Os demais decretos assinados pelo presidente trataram da restruturação do governo com a extinção de metade dos 18 ministérios e a transformação da Casa Civil, comandada por Nicolás Posse, numa super gerência, responsável pela gestão dos demais ministérios e das empresas estatais.

Entre outras medidas, Javier Milei antecipou medidas, como a suspensão da propaganda oficial nos meios de comunicação, o fim do home office no funcionalismo público e a revisão de cargos e contratos. Os cargos federais serão reduzidos em 34%, com o corte de 18 para nove ministérios, de 106 para 54 secretarias e de 182 para 140 subsecretarias.

Argentina 1

Um dos apoiadores de Milei no segundo turno, Macri defendeu a agenda do novo chefe de Estado, repetindo que o país terá dias duros pela frente. E não descartou “episódios de violência”, referindo-se a possíveis reações sociais diante dos cortes nos gastos públicos.

Brasil

…E a economia termina o primeiro ano do terceiro mandato de Lula melhor do que começou, segundo o economista e filósofo Eduardo Giannetti. Mas, com o PIB modesto de 0,1% no terceiro trimestre, ele alerta para o risco da “impaciência”, de querer fazer o crescimento a “ferro e fogo”, uma “marcha forçada”, como tentou fazer a ex-presidente Dilma Rousseff. “E deu no que deu.”

Economista

E por falar em Dilma… ela, que está à frente do Banco dos Brics, foi eleita Mulher Economista 2023 pelos conselhos federal e estaduais de Economia. A escolha deve-se a sua “significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país, ao longo de sua carreira”.

2025

Os países participantes da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP28) aprovaram Belém como a sede da COP30, em 2025. A capital paraense era candidata única, depois que o Brasil lançou a proposta, em 2022, e foi escolhida pelos países da América Latina e Caribe, em maio deste ano. Essa será a primeira COP realizada em uma cidade amazônica.

No ano que vem, Baku, no Azerbaijão, receberá a COP29. Assim, três grandes produtores de petróleo sediarão a cúpula do clima em sequência.

Timing

O especial do Porta dos Fundos deste ano já está gravado, mas não vai ao ar. A produção foi feita em agosto, antes dos ataques do Hamas a Israel, em outubro. Em comunicado, a produtora afirma que o texto foi escrito e filmado em uma outra conjuntura e a exibição do Especial de Natal poderia dar outras margens para interpretação.

O programa seria exibido pela Paramount+ e, pela primeira vez, foi feito em formato stand-up pelo humorista Fábio Porchat. Para comemorar a décima edição, a obra narraria com humor algumas histórias consideradas inusitadas do Velho Testamento. “Humor é timing e o timing para esse lançamento não é o adequado.”

