Centro Cultural de Caracol ganha emenda de 200 mil reais

Caracol vai definitivamente ganhar seu Centro Cultural. Nesta segunda-feira (12) foi anunciada a vinda de uma emenda de 200 mil reais durante uma videoconferência realizada com o prefeito de Caracol, Neco Pagliosa (PSDB).

A responsável é a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS). O recurso é individual e está alinhado com o Orçamento Geral da União de 2022 para ajudar na construção do Centro Cultural do município. “No ano passado, destinei uma emenda no valor de R$ 200 mil para o custeio da saúde básica e agora pretendo contribuir também com a Prefeitura Municipal na construção desse espaço tão importante para os moradores de Caracol”, declarou.

Para a parlamentar sul-mato-grossense, a população de Caracol precisa de um centro cultural agora que a Rota Bioceânica está se concretizando e tem o município entre os beneficiados pelo trajeto. “Esse corredor rodoviário, que pretende ligar o Oceano Atlântico aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passará também por Caracol e a cidade poderá lucrar com o turismo. Por isso, considero fundamental a construção desse Centro Cultural”, reforçou.

O prefeito agradeceu a emenda que a senadora destinou em 2020 e ressaltou a importância do município com a Rota Bioceânica. “Por isso, estou solicitando recursos para revitalizar a Avenida Brasil com a construção do Centro Cultural e também do Centro de Convivência do Idoso. No local onde será construída essa obra, há apenas os escombros de um antigo prédio, que será derrubado para receber o Centro Cultural. Nós já temos, em recursos próprios, R$ 1,2 milhão, faltando mais R$ 1 milhão para concluir o espaço e espero contar com uma emenda da senadora com parte desse montante”, declarou.

Pagliosa destaca que nunca tinha conversado com a parlamentar e ficou muito satisfeito com a troca de ideias com a senadora Soraya Thronicke. “Aproveitei para informar a ela que, apesar de não sermos do mesmo partido, acredito que hoje a Soraya é a senadora de todos os sul-mato-grossenses e sua ajuda será muito importante para Caracol. Na eleição para o Senado, ela teve no nosso município 20% dos votos e isso demonstra que a Soraya Thronicke é muito querida na cidade”, falou, completando que está otimista com a destinação de emenda da senadora para o município.

com Assessoria de Imprensa Senadora Soraya Thronicke