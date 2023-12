Câmara discutirá hoje implementação do piso salarial de enfermagem na Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande discutirá nesta segunda-feira (4), a implementação do piso salarial da enfermagem. A reunião foi um pedido da própria categoria. Além disso, a CCJR (Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final) e a Comissão de Saúde participarão da reunião.

Na última terça-feira (29), os vereadores aprovaram o Projeto de Lei que garante o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. Com a aprovação, em regime de urgência e em única votação, o pagamento já poderá ser garantido com a folha do próximo quinto dia útil, beneficiando mais de 4 mil profissionais que atuam no Município e em dez hospitais, sendo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

A proposta garante o repasse da complementação financeira para o pagamento do piso salarial nacional no valor de R$ 4.750,00 do piso salarial nacional, sendo 100% do piso para enfermeiros, 70% para técnico de enfermagem e 50% para auxiliar de enfermagem e parteira. No projeto consta a carga horária de 44 horas semanais.

Com informações de Laureano Secundo.