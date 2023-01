Beto Pereira se prepara para disputar Prefeitura da Capital

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) confirmou que se prepara para disputar a Prefeitura de Campo Grande em outubro de 2024. Por enquanto, ele é o nome que lista o primeiro lugar no ranking do PSDB.

“O PSDB é um partido que hoje em Mato Grosso do Sul detém a maior bancada da Assembleia Legislativa, tem o maior número da bancada federal, tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e é o partido do atual governador Eduardo Riedel. Nós não podemos nos furtar de participar do debate de Campo Grande.

O PSDB tem que participar efetivamente desse debate”, disse o deputado, que enfatizou a necessidade do ninho tucano em concorrer às eleições durante entrevista ao programa “Rádio Livre”, da FM 104,7 Educativa. Para o parlamentar, no momento ideal seu nome terá de ser consensual no partido, já que o PSDB terá candidato em Campo Grande e em outros municípios. “A construção do nome é algo que tem de surgir no partido.

Entendo que o respaldo partidário é essencial. Não tenho dificuldade em participar deste debate.” Aproveitando a deixa, Beto Pereira alfinetou a atual gestão. Ele diz que não tem vagas suficientes em Emeis (Escolas de Educação Infantil) em Campo Grande, e citou que obras inacabadas na Capital estão aguardando a retomada há anos.

Mandato Sobre o próximo mandato, ao qual foi reeleito, Pereira diz que o foco é ter equilíbrio, sensatez e criticou os extremismos. Ele avalia que o PSDB, do qual é vice-líder nacional, tem como prioridades a discussão de propostas de reforma administrativa e tributária, o reajuste da tabela do SUS, projetos de educação com mais abrangência e qualidade e a questão logística, que segundo ele não conta com investimentos na malha ferroviária e aquaviária.

“Precisamos enriquecer o debate. O país precisa retomar níveis factíveis de educação, precisamos discutir a tabela SUS que está congelada há anos, temos de retomar a infraestrutura do país. Estamos há alguns anos sem investimentos em malha rodoviária, aquaviária e isso faz com que o país tenha números pífios de crescimento da sua economia.” O deputado destacou que, se nos próximos quatro anos o Parlamento tiver a possibilidade de ter debates que possam acrescentar e contribuir, haverá melhora no Brasil. Entre os temas deste ano, está a taxação do uso de energia solar. O deputado federal afirmou que foi relator do projeto que prorrogava por mais seis meses a gratuidade, que falta a aprovação do Senado e sanção do governo federal. “Estamos aguardando o Senado apreciar a matéria. A gente não viu por parte do Senado, a mesma compreensão de celeridade e urgência, que a Câmara teve com a matéria.”

Beto Pereira disse que os tucanos são reformistas e concordam com privatizações, reforma tributária, reforma administrativa e que em sua visão essas discussões são necessárias. “Para que o Estado tenha uma prestação de serviço mais eficaz.” Beto elogiou a postura do governo de Lula em dizer que vai discutir a reforma tributária. Já no plano estadual, o deputado confirma que a bancada dará suporte à gestão de Eduardo Riedel, que, segundo ele, possui muita perspectiva de sucesso pelo conhecimento adquirido em sua participação ativa nos últimos oito anos de governo. “Entendo que o Riedel tem todas as condições de fazer um governo de entregas e realizações, e proporcionando a MS números invejáveis para as demais unidades da federação. Ele recebeu uma administração muito melhor do que o Reinaldo recebeu. Com economia saneada, investimentos em toda parte. E o Riedel recebe o Estado conhecedor de tudo isso, e isso facilita muito o trabalho.”

