Após atos em 14 estados, caminhoneiros devem seguir protestando nesta quinta-feira

O Ministério da Infraestrutura divulgou nesta quarta-feira (8) que caminhoneiros fazem paralisações em 14 estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Desde o final da tarde, MS está com registro de manifestações em rodovias federais. A tendência informada pelo Ministério é de que as ações continuem nesta quinta-feira (9).

O boletim do Ministério que divulgou ainda que há bloqueio total em dois pontos no Rio Grande do Sul. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está atuando para desmobilizar as intervenções. O Ministério informou ainda que não há uma entidade setorial de transporte organizando as ações.

O número de bloqueios de caminhoneiros chegou a 117 ainda no fim do dia, mas foram neutralizados. “Agentes encontram-se nos locais identificados e iniciaram o procedimento de desobstrução com a orientação de liberar todos que quiserem seguir viagem. A disseminação de vídeos e fotos por meio de redes sociais não necessariamente reflete o estado atual da malha rodoviária. Ao todo, já foram debeladas 117 ocorrências com concentração de populares e tentativas de bloqueio total ou parcial de rodovias durante as últimas horas”, informa o Ministério, com dados até às 20h30.

Ainda por volta das 17:30 (de Brasília), o Ministério informou que Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul tinham manifestações de caminhoneiros. “A PRF encontra-se em todos os locais identificados e trabalha pela garantia do livre fluxo com a tendência de fim das mobilizações até a 0h do dia 09/09”, chegou a informar a pasta em nota.

As ações ocorrem um dia depois das manifestações do Dia da Independência, no qual manifestantes pediam por liberdade de expressão e faziam críticas aos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

As ações dos caminhoneiros foram alvo de reações de entidades do setor. A NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística), que representa mil empresas de transporte, emitiu nota de repúdio às paralisações.

“Trata-se de movimento de natureza política e dissociado até mesmo das bandeiras e reivindicações da própria categoria, tanto que não tem o apoio da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos”, diz a entidade. O texto tem a assinatura do presidente da NTC&Logística, Francisco Pelucio.

Bloqueio no STF

Mesmo com a dispersão da maior parte do público após as manifestações de 7 de setembro, grupos de caminhoneiros permaneceram em Brasília nesta quarta-feira (8). Com isso, bloqueios na Esplanada dos Ministérios se mantiveram.

O clima foi de tensão durante a tarde porque alguns caminhoneiros tentaram furar o bloqueio policial na Praça dos Três Poderes, local que abriga as sedes do STF, Congresso e Palácio do Planalto. Mais cedo, também houve tentativas de grupos de entrarem no Ministério da Saúde. Não houve detidos ou feridos na ocasião.

(Com Agência Brasil e Poder 360)