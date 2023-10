André ratifica pré-candidatura na Capital alinhado com Solidariedade

Ex-governador diz que desde fevereiro tem conversado para formar aliança

O ex-governador André Puccinelli descartou uma possível ideia de plano B para concorrer à Prefeitura de Campo Grande, com a filiação de seu filho, André Puccinelli Júnior, ao Solidariedade. Segundo explicou, o Solidariedade faz parte do arco de alianças visando 2024 e posteriormente 2026.

“Só existe plano A e A linha, em que o Solidariedade vem conosco, como se fosse um emedebezinho, para fortalecer a campanha na sucessão municipal em todo o Estado. O ideal seria ter ao menos mais um partido junto, para a locomotiva puxar três vagões”, explicou André.

O ex-governador disse que as conversas com o Solidariedade vêm sendo feitas desde fevereiro para essa composição nas eleições do próximo ano.

O que existe, de acordo com Puccinelli, é um movimento normal de apoio e o Solidariedade sempre está junto com o MDB para compor. André ainda explicou que dentro do Solidariedade serão definidas as direções provisórias municipais para formação e chapas de vereadores.

O presidente estadual do Solidariedade, Luiz Pedro Guimarães, também comentou que o partido se aliou ao MDB e a André Puccinelli, por ele ser uma liderança respeitada nacionalmente. E garante que o partido precisa crescer e estará ao lado do MDB.

Em relação a André Puccinelli Júnior, que é o vice- -presidente estadual do Solidariedade, o dirigente disse que se ele desejar disputar algum cargo eletivo, caberá a ele decidir e o partido dará todo apoio necessário, mas que, no momento, não tratou-se essa possibilidade.

“Estamos juntos para fortalecer o partido e formaremos alianças nas cidades do Estado. Já fui do MDB e hoje estou na presidência do Solidariedade e vamos seguir juntos com um projeto político, em parceria”, garantiu o advogado Luiz Pedro Guimarães.

Pesquisas

O ex-governador André Puccinelli tem aparecido liderando algumas pesquisas de intenção de votos para Campo Grande. Este é um dos motivos para que ele ratifique sua pretensão de se lançar pré-candidato. O bom desemprenho nas pesquisas, segundo André Puccinelli, mantém seu plano de ser pré- -candidato, mas a decisão final será tomada no ano que vem. “O plano A continua sendo a conquista da Prefeitura. Ano que vem será a definição”, disse. Para concretizar o projeto ele adiantou que só falta a estrutura econômico-financeira.

Filhos

A família do ex-governador sempre participou de suas campanhas políticas e deu apoio nas empreitadas, mas indicam que isso não significa que estariam dispostos a entrar na vida pública.

Muitas vezes cotado para ser o substituto do pai na política, o advogado André Puccinelli Júnior, que esteve na linha de frente na campanha do patriarca, em 2022 e, apesar haver confiança para que ele possa disputar cargo no legislativo no ano que vem, o professor agradeceu, mas descartou isso, quando questionado pelo jornal O Estado, em outra ocasião. “Fico feliz com a lembrança, mas a minha paixão é o magistério superior na UFMS. Ali é minha praia”, disse.

A filha, Denise Puccinelli, de 40 anos, que é filiada ao MDB, adiantou que como participou ativamente na campanha ao Governo do Estado, no ano passado, afirma que mobilizou amigos e conhecidos durante a campanha. Sobre o futuro político, ela ainda não se decidiu. Mas ponderou que não é algo descartado.

Por – Alberto Gonçalves

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.