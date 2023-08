André lidera pesquisa para Prefeitura de Campo Grande

O grupo Rede Agora divulgou, nessa sexta-feira (25), os resultados de uma pesquisa eleitoral para o cargo de prefeito. No levantamento, aplicado entre os dias 19 e 22 de agosto de 2023, aparece o ex-governador André Puccinelli na liderança.

André Puccinelli (MDB) lidera a preferência com 20,1%, seguido por Rose Modesto (União), com 18,2%, o que também pode ser considerado empate técnico, contabilizando a margem de erro. Em seguida aparece, na preferência dos eleitores, Capitão Contar (PRTB), com 6,16%. O número de indecisos é de 11,1%.

A margem de erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

Em quarto lugar nas preferências está Lucas de Lima (PDT), com 9,8%. Pedro Pedrossian Neto (PSD) figura em quinto lugar, com 8,3%. Já Camila Jara (PT) alcançou 7,2% da preferência dos entrevistados e Beto Pereira (PSDB) obteve 3,9% dos votos. Adriane Lopes (PP) vem em seguida, com 2,8%.

Rejeição

A atual prefeita lidera o ranking de rejeição, com 19%. André Puccinelli fica em segundo na rejeição, com 14,6%. Camila Jara vem logo em seguida: 9,8%.

Por Carlos Eduardo Ribeiro – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

