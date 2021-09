Advogados de MS lançam ‘Movimento OAB Presente’ e reforçam diálogo na pandemia

Advogados de Mato Grosso do Sul lançaram, ontem (9), o “Movimento OAB Presente”, que reforça o vínculo e o diálogo entre advogados em tempos de pandemia. A ação é fruto da entidade sul-mato- -grossense.

O advogado Bitto Pereira, um dos líderes do movimento e conselheiro federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), falou sobre os fundamentos da iniciativa. “Se eu não tenho prerrogativas respeitadas, não tenho bom atendimento. Para ter bons honorários, é preciso ser bem atendido e ter suas prerrogativas sempre respeitadas. Estes são os pilares do movimento que surge: prerrogativas e honorários”, explica.

Apartidarismo é uma das características do movimento que defende que os profissionais precisam de acolhimento e união para superar os desafios em meio à polarização política.

Diversos setores do Estado como, por exemplo, a “Jovem Advocacia”, fazem parte do movimento. Para este setor, um dos maiores desafios é a inserção no meio de trabalho num período de distanciamento e, consequentemente, o aumento dos meios virtuais.

Conteúdos do “Movimento OAB Presente” podem ser encontrados nas redes sociais de advogados do Estado. (Texto: Andrea Cruz)