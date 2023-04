Briga entre três irmãos acaba com um deles ferido por golpes de foice. A vítima precisou tomar 30 pontos na perna e quatro no braço direito. O caso aconteceu na cidade de Iguatemi na última noite de quinta-feira (6).

A vítima usava tornozeleira eletrônica e foi levado ao hospital da cidade. Segundo o boletim de ocorrência a policia não encontrou os outros dois irmãos.

O caso foi registrado como lesão corporal.

