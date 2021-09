Vídeo: motorista sem cinto de segurança bate contra árvore

Nas primeiras horas desta segunda-feira (20), houve um acidente de trânsito que deixou uma vítima ferida. O motorista bateu o veículo contra uma árvore da Rua Pedro Álvares Cabral, na região do bairro Caiçara, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o casal que estava no veículo. Inclusive, os socorristas acreditam que o motorista estava sem cinto de segurança. Acesse também: Mulher bate em camionete parada e capota o carro na Vila Bandeirantes

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)