Vídeo: motorista alcoolizado atropela motociclista e invade calçada

Um motorista, não identificado, perdeu o controle do veículo que conduzia, um Fiat Uno, e atropelou um motociclista, na tarde deste último sábado (29). O incidente aconteceu em Bonito, município localizado a 297 km de Campo Grande.

Imagens de câmera de segurança capturaram o momento em que ele perde o controle do veículo e atropela um motociclista que trafegava na direção contrária. Também é possível notar o momento em que ele invade a calçada e a entrada de uma loja, onde estava uma criança, que por pouco não foi atropelada.

De acordo com o jornal Bonito Informa, o motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou 0,93 ml/gr de álcool no sangue.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Bonito. Já o motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Bonito, com lesão do fêmur.

Confira o momento em que ocorre o acidente:

Com informações do jornal Bonito Informa

