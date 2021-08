Vídeo: incêndio assusta moradores de Bela Vista

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade de Bela Vista, na tarde de domingo (22). Sem quartel do Corpo de Bombeiros na cidade, militares do Exército e moradores trabalharam muito para conter as chamas que atingiram o município, a 356 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, um morador que mora próximo ao local disse que o foco de incêndio estava nas proximidades da cidade no sábado (21). Porém, o fogo aumentou e chegou ao município no dia seguinte.

A população ficou aterrorizada na hora das chamas, vários animais morreram e residências correram perigo de pegarem fogo. Além de um caminhão pipa, soldados do exército e do Corpo de Bombeiros precisaram da ajuda de moradores da região.

Durante a semana, Bela Vista foi alvo de vários incêndios. Na última quinta-feira (19), as chamas se alastraram por várias chácaras que ficam em torno da cidade. O fogo chegou à região do exército, localizado na parte central do município, com chamas e fumaça que assustam a população.

A cidade de Bela Vista está localizada no sudoeste de Mato Grosso do Sul e na fronteira com o Paraguai.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

