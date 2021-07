VÍDEO: Apreendidos mais de 21 mil litros de produto químico para cocaína

Mais de 21 mil litros de produto químico para refinar cocaína com destino a Bolívia foi apreendido pela Polícia Federal (PF). A ação acontece nesta quinta-feira (15). O produto estava distribuído em 207 barris no em um estacionamento localizado no bairro Aeroporto em Corumbá. Trata-se de Acetato de Etila, produto químico de venda controlada pela PF por ser utilizado para produção de cocaína.

Cada Barril contém cerca de 200 litros e foram descobertos após denúncia anônima. A PF encontrou no local estavam o responsável pelo estacionamento e o irmão do proprietário da carga. Eles fora conduzidos à delegacia, ouvidos, liberados e podem responder por tráfico de drogas ou contrabando. A mercadoria foi apreendida por estar totalmente ilegal.

Foram necessárias 4 caminhões e uma empilhadeiras da Marinha do Brasil para o transporte até o depósito da Receita Federal do Brasil, localizado no Posto Esdras. Conforme os federais, o uso de tais produtos químicos proporcionam uma produção mais sofisticada de cocaína, propiciando o uso de menos folhas de coca para a produção de uma mesma quantidade, dobrando o rendimento.