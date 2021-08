Venezuelano é preso dirigindo embriagado na cidade

O resultado verificado no bafômetro foi de 0,96 mg/de álcool no sangue

A GMD (Guarda Municipal de Dourados) prendeu na manhã deste domingo (1), um venezuelano, de 37, anos que estava dirigindo embriagado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além de desobedecer as ordens de parada, ele fugiu por várias quadras e deu trabalho para a polícia.

Segundo Dourados Agora, a equipe da GMD avistou um veículo Ford Belina em Zigue-zague na via. Em seguida, os oficiais deram ordem de parada com as sirenes de Higthlight ligados, porém o suspeito não obedeceu.

Na fuga, o venezuelano dirigia perigosamente também desrespeitando as placas de “Pare’ nos cruzamentos, até que colidiu contra o meio-fio, estourando o pneu do veículo. Ainda bateu em uma placa de trânsito e continuou fugindo.

Os Guardas Municipais deram diversas ordens de parada ao condutor, mas seguiu com o veículo sem pneu, rodando com o aro no asfalto. Quando chegou na Rua Brasil o condutor perdeu o controle do carro colidindo com o meio feio e subiu na calçada onde foi preso.

O rapaz de origem Venezuelana estava visivelmente embriagado, confirmando aos GMs que estava ingerindo pinga com suco e que não possuía CNH. Como passageira estava uma mulher também Venezuelana. Após soprar o Bafômetro, o resultado verificado foi 0,96 mg/de álcool no sangue, caracterizando crime.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

