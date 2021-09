Veículo é apreendido com mais de meia tonelada de maconha no interior

Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar de Ponta Porã em conjunto com o 2º Grupamento da Polícia Militar de Itamarati apreenderam na manhã deste sábado (11), 537 quilos de maconha.

De acordo com informações policiais, o fato ocorreu no distrito de Nova Itamarati. O traficante de 33 anos transportava a maconha em um veículo GM/Corsa Sedan, com placas DKT-8449 de Campinas, interior de São Paulo.

O prejuízo ao crime organizado é estimado em R$ 600 mil. O autor foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida e o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã – MS.