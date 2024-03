‘Vai morrer, desgraçado’, diz homem antes de atirar em jovem na frente da mãe

Um jovem de 20 anos, identificado como Paulo Henrique Bilarvia Marçal, foi alvo de tentativa de homicídio, no bairro Jardim Santa Herminia, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu quando ele estava em casa.

Conforme informações do portal Dourados News, o crime aconteceu por volta das 22h desta quinta-feira (29), enquanto Paulo estava em casa com a mãe de 46 anos, e o padrasto, também de 46 anos. Um homem armado com uma pistola invadiu a residência e disparou quatro tiros contra Paulo, atingindo-o no rosto e no abdômen.

Antes de efetuar os disparos, o criminoso ameaçou a vítima dizendo: ‘vai morrer, desgraçado’ e ordenou que Paulo se ajoelhasse. O jovem foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade, onde permanece internado em estado gravíssimo.