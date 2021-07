Turistas são multados por pesca ilegal em MS – A Polícia Militar Ambiental (PMA), durante fiscalização autuou na noite desta quinta-feira (22), dois turistas por pesca ilegal. Além dos turistas, a polícia abordou na embarcação o piloto de 33 anos. Os turistas eram das cidades de Boituva e Tatuí, no interior de São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa da polícia, os pescadores estavam praticando pesca em local proibido pelo órgão ambiental, localizado na confluência dos rios Vermelho e Miranda, caracterizando crime ambiental. O piloteiro ainda não portava a autorização ambiental de pesca. Foram apreendidos um barco de alumínio, um motor de popa com o tanque e sete carretilhas com varas e uma caixa com material de pesca.

Apesar de serem autuados, os pescadores não capturaram nenhum pescado até a chegada da polícia. Eles foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 1 mil cada um. Os autuados também responderão por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Luan Santana foi surpreendido pescando no Rio Coxim pela fiscalização da PMA (Polícia Militar AMbiental) na Operação Semana Santa, de São Gabriel do Oeste, nesta sexta (2). O cantor sertanejo Luan Santana estava em uma fazenda localizada cerca de 20 quilômetros do distrito do Areado.

Acompanhado do pai, tios e amigos, ele não fazia nada de irregular. Luan deixou um recado de agradecimento ao trabalho da PMA. A equipe realizou fiscalização no Rio Coxim da ponte de concreto na rodovia MS-142, no município de Camapuã até a confluência do Rio Taquari, município de Coxim.

