Três são presos com mais de uma tonelada de maconha

Três homens foram presos com 1.442 toneladas de drogas na noite de ontem (10), no Distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Os suspeitos estavam em dois carros, sendo um com registro de roubo e outro sem origem ilícita.

De acordo com a polícia, um dos presos era responsável por ocultar os veículos com as drogas e outros dois por conduzirem os carros até o destino final.

Os dois jovens de 22 anos alegaram que receberam o carro com a droga em Dourados para entregar a carga na Capital. Eles afirmaram que receberiam o valor prometido somente após a conclusão da entrega.

Conforme a polícia, a versão não faz sentido já que os carros estavam em outro imovel e os envolvidos hospedados em uma pousada, o que refuta a alegação de que eles levariam a maconha apreendida até Campo Grande.

Além dos dois jovens de 22 anos e o outro de 21, a polícia acredita que outros dois autores não identificados estavam ajudando no esquema.

A ação, realizada por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.