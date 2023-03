Três são presos com mais de 1,7 t de drogas entre frutas e verduras

Polícias Civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, a 226 quilômetros de Campo Grande, prenderam na tarde de ontem (10), mais dois envolvidos em um esquema de tráfico de drogas, fechado esta semana por operações policiais.

Ambos os presos, dois homens de 56 e 46 anos estavam com mandados de prisão preventivas decretados e foram presos com apoio da equipe do Canil do 3º Batalhão da Polícia Militar. O esquema foi desmantelado na terça-feira (7) e funcionava em uma residência da região do Jardim São Pedro, conforme apurado pelo portal Dourados News.

A carga de maconha apreendida estava escondida em meio a caixas de verduras e legumes para não levantar suspeitas da polícia. O entorpecente chegava e era despachado em caminhões de transporte e em um caminhão baú. Foram totalizadas 1.737 quilos de maconha fracionadas em tabletes.

No momento da apreensão um jovem de 21 anos foi detido. O suspeito teve a prisão convertida em preventiva ontem, e transferido da cela da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para PED (Penitenciária Estadual de Dourados).