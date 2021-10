Traficante descobre que comprou tijolo pensando que era maconha

Na tarde de domingo (3), um motorista que não teve a identidade divulgada, descobriu que foi enganado por um traficante, durante abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-163, em Naviraí.

Os policiais deram ordem de parada ao homem que dirigia um Fiat Siena, durante a fiscalização na rodovia, enquanto a equipe checava os documentos do veículo, o motorista começou a ficar muito nervoso. Ele foi questionado sobre o destino e motivo da viagem, e deu respostas suspeitas e confusas.

De acordo com o Tá Na Mídia Naviraí, os policiais pediram que ele descesse para que fosse realizada uma vistoria no interior do veículo. Foram encontrados alguns pacotes, no porta-malas. A equipe então realizou a abertura das embalagens e encontraram alguns tabletes de maconha e skank junto aos tijolos. Totalizando assim, 71,1 kg de droga.

Quando viu os tijolos, o condutor se surpreendeu e afirmou ter sido enganado pelo traficante, que teria colocado os blocos com objetivo de aumentar o peso da droga comprada por ele e que seria entregue em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele ainda contou que buscou a droga em Capitán Bado, no Paraguai, e que teria problemas quando fosse realizar a entrega, já que não sabia da existência dos tijolos.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.