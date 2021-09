Trabalhador rural morre soterrado

Na tarde desta quarta-feira (29), um trabalhador rural até agora identificado apenas como Rafael, morreu soterrado por milho a granel, no distrito de Itahum, município de Dourados. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na fazenda Paraíso, perto do núcleo urbano do distrito.

Foram acionadas Equipes do Corpo de Bombeiros e elas se deslocaram de Dourados até o distrito, mas o trabalhador já estava sem vida. Policiais militares de Itahum também estariam no local.

Ainda não há detalhes de como o acidente aconteceu. Itahum fica a 65 quilômetros do centro de Dourados, localizado na região oeste do município, perto dos limites com Ponta Porã e Maracaju.