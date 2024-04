Suspeito de violência doméstica é morto após fuga em Corumbá

Uma ocorrência policial em Corumbá, cidade localizada a mais de 400 km de Campo Grande, resultou na morte de um jovem de 29 anos na noite de quarta-feira (24). O rapaz, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, era apontado como autor de violência doméstica no bairro Cristo Redentor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 19h, moradores relataram uma aglomeração de pessoas em frente a uma residência na Alameda José de Barros Maciel. O jovem, sem camiseta, foi avistado correndo e apontado como o responsável pelo tumulto.

Em depoimento à Polícia Militar, a companheira do suspeito relatou que os dois haviam consumido cocaína e bebida alcoólica. No entanto, a situação se agravou quando ele a agrediu fisicamente, estrangulando-a e deixando marcas visíveis em seu pescoço. A mulher conseguiu escapar para a casa de sua mãe e padrasto, mas o suspeito continuou violento, atirando pedras em direção à sogra e fazendo ameaças de morte.

As autoridades policiais iniciaram uma busca pelo suspeito, que foi localizado posteriormente na Alameda Maria Antônio de Carvalho. Ao perceber a aproximação da polícia, o indivíduo tentou se esconder em um matagal e sacou uma arma de fogo em direção aos policiais. Em resposta, os militares efetuaram disparos, que o atingiram.

Após ser alvejado, o suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro local, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O boletim de ocorrência não especifique os locais dos ferimentos.

